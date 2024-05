Exposição do fotojornalista italiano Uliano Lucas vem ao Brasil

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) - O Museu Nacional da República em Brasília receberá, entre 14 de maio e 7 de julho, a exposição "Revoluções - Guiné-Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)", do fotógrafo e jornalista italiano Uliano Lucas.

A mostra vem pela primeira vez ao Brasil no ano da comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal.

A realização é das embaixadas da Itália e de Portugal no Brasil e do Camões - Centro Cultural Português em Brasília, em parceria com as embaixadas de Angola e Guiné-Bissau no Brasil, com a Delegação da União Europeia no Brasil, e com o Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB) e a Cátedra António Lobo Nunes da Universidade de Milão.