Itália quer 'apoiar esforços' do Brasil por vítimas no RS

Ao longo desta semana, a Embaixada da Itália arrecadou doações para pessoas afetadas pelo mau tempo no Rio Grande do Sul, estado com grande presença de ítalo-descendentes, enquanto o governo do país europeu ofereceu ajuda aos gaúchos.

Outro tema da reunião entre Margareth e Cortese foi o setor audiovisual, "com foco na importância do cinema italiano e em como podem ser reforçados os laços de cooperação" nessa área.

"A Itália propôs a atualização dos acordos de cooperação cinematográfica, de 2018, e de cooperação cultural, de 1997", salientou o ministério, acrescentando que o embaixador convidou a ministra para um evento do Dia da República Italiana e a inauguração de uma mostra de Candido Portinari, ambos em junho.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.