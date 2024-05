Uma a cada 5 crianças italianas tem excesso de peso

ROMA, 10 MAI (ANSA) - Um relatório divulgado nesta sexta-feira (10) apontou que uma a cada cinco crianças italianas com idades entre oito e nove anos tem sobrepeso, cerca de 19%, enquanto que 9,8% dos menores são obesos.

Os dados foram compilados pelo "Okkio alla Salute", sistema e vigilância nacional coordenado pelo Centro Nacional de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde (CNAPPS) do Instituto Superior de Saúde.

De acordo com o documento, cuja análise foi feita com informações obtidas entre 2008/2009 até os dias atuais, os dados relativos ao excesso de peso apresentam uma tendência de queda, enquanto as taxas de obesidade permaneceram estáveis até o ano passado, quando registraram um ligeiro aumento.