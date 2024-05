Como volta para Série A da Itália depois de 21 anos

ROMA, 11 MAI (ANSA) - Após empatar em casa com o Cosenza, o Como retornou para a elite do Campeonato Italiano depois de 21 anos.

No duelo disputado no estádio Giuseppe Sinigaglia, os visitantes abriram o placar com Gennaro Tutino, mas um pênalti convertido por Simone Verdi deu o precioso ponto para os lariani.

A equipe lombarda, que tem o brasileiro Gabriel Strefezza em seu elenco, alcançou a marca dos 73 pontos e não foi superado pelo Venezia na última rodada da temporada regular da Série B.