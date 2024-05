Djokovic leva garrafada na cabeça após vitória em Roma

ROMA, 11 MAI (ANSA) - O tenista Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, foi atingido acidentalmente na cabeça por uma garrafa de metal após ter estreado com vitória no Masters 1000 de Roma, na Itália.

O incidente ocorreu enquanto o atleta sérvio estava distribuindo autógrafos para os fãs antes de sair da quadra.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a garrafa caiu da mochila de um torcedor.