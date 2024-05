Inundações no Afeganistão deixam mais de 300 mortos, diz ONU

O Ministério da Defesa do país informou que militares já deram início a uma operação para evacuar os moradores de Baghlan e resgatar pessoas presas em suas casas.

A União Europeia, através da porta-voz da política externa da UE, Nabila Massrali, informou que está "chocada" com as inundações no Afeganistão e garantiu que vai apoiar a população local. (ANSA).

