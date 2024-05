Israel ataca Faixa de Gaza e ordena que civis deixem Rafah

Já o chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, não estaria escondido em Rafah, no sul do enclave, onde está em curso uma operação das forças de Israel. Duas fontes do país familiarizadas com o assunto confirmaram a informação ao site do Times of Israel.

As fontes acrescentaram que a nação não sabe ao certo onde exatamente está Sinwar, mas acreditam que o líder do grupo fundamentalista ainda está em Gaza e escondido em túneis em Khan Yunis, a cerca de sete quilômetros de Rafah.

Sinwar é a pessoa mais procurada de Israel, juntamente com o comandante das Brigadas Qassam, Mohammed Deif.

Enquanto isso, o exército israelense alertou a população de alguns bairros de Rafah que evacuassem as suas casas à medida que os combates se intensificam na cidade mais a sul do enclave palestino. (ANSA).

