Número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul sobe para 136

A chuva voltou a cair em Porto Alegre e em outras diversas regiões do estado, como no Vale do Taquari, uma das áreas mais afetadas pelas cheias. Além disso, a previsão para a próxima semana no estado é de que faça bastante frio, até com chances de geada.

Em Rio Grande, no sul do RS, a Lagoa dos Patos está enchendo cada vez mais e está preocupando os moradores. Já o nível do Guaíba, na capital gaúcha, caiu nas últimas horas. (ANSA).

