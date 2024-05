'Ocidente vê perigo de colapso total da Ucrânia', diz Kremlin

O Kremlin alertou no início do mês que as declarações de França e Reino Unido em relação ao conflito na Ucrânia poderiam abrir uma "escalada direta" do confronto.

Emmanuel Macron, presidente da França, negou que vai à guerra contra Moscou, mas alertou que a União Europeia precisa estar pronta para qualquer mudança de atitude.

"Não, não iremos à guerra e quero tranquilizá-los. Hoje temos um desafio imenso e devemos ser capazes de dissuadir a Rússia de continuar avançando. Caso os russos forem longe demais, todos nós, europeus, deveremos estar prontos para agir", comentou.

(ANSA).

