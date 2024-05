Escritor italiano diz que 'virada iliberal está em andamento'

ROMA, 12 MAI (ANSA) - O escritor Antonio Scurati, conhecido pelo romance best-seller "M, o filho do século", sobre Benito Mussolini, afirmou neste domingo (12) no Salão do Livro de Turim, na Itália, que uma "mudança iliberal" está em andamento.

Em abril, o cancelamento da participação de Scurati em um programa da TV Rai 3 gerou controvérsia no país, levantando acusações de censura contra a direção da emissora pública e o governo da premiê Giorgia Meloni.

"Uma mudança iliberal está em andamento. É um fato que intelectuais, escritores, artistas e pensadores livres são apontados pelo atual governo como inimigos. Independentemente do meu caso pessoal, também estou lá junto com os outros. Não precisamos personalizar, pois é um processo histórico e uma dinâmica social. Personalizar significa prejudicar a democracia", declarou durante sua participação no evento.