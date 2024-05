Israel diz que ação em Rafah tem objetivo de recuperar reféns

ROMA, 12 MAI (ANSA) - O exército israelense informou que a operação militar em Rafah, na Faixa de Gaza, tem como principal objetivo "trazer para casa todos os reféns" feitos pelo grupo fundamentalista Islâmico Hamas.

Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, acrescentou no comunicado que a guerra do país é contra o grupo armado e não a população do enclave palestino.

"Nossas operações contra o Hamas em Rafah permanecem limitadas e direcionadas a avanços táticos, ajustes táticos, avanços militares e evitando áreas densamente povoadas. Desde o início de nossa ação, eliminamos dezenas de terroristas, descobrimos túneis e numerosas armas. Convidamos os civis a se deslocarem temporariamente para áreas humanitárias e a se afastarem do fogo cruzado em que o Hamas os coloca", afirmou o militar.