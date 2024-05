Juventus tropeça contra Salernitana e perde 3º lugar da Série A

O encontro ficou marcado pelo silêncio dos torcedores da Juve, mas ele foi quebrado em alguns momentos pelas vaias aos jogadores da Velha Senhora.

O quinto tropeço consecutivo da Juventus fez o clube bianconero perder a terceira posição da Série A para o Bologna, que tem os mesmos 67 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols.

Antes de retornar para a penúltima rodada do campeonato, quando enfrentará o mesmo Bologna no dia 20, no estádio Renato Dall'Ara, a Juventus desafiará a Atalanta pela final da Copa da Itália. (ANSA).

