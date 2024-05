Premiê da Itália destaca solidariedade entre mães

A política de 47 anos deu mais detalhes sobre a relação com sua mãe em um podcast dedicado a maternidade que é apresentado pela jornalista Diletta Leotta, que deu à luz recentemente.

"Cresci com uma mãe que não era tão presente, mas no final das contas, devo tudo a ela. A ausência dela foi calculada, já que ela criou as filhas dizendo que deveríamos administrar, pois nossa liberdade estaria ligada à nossa responsabilidade. Ela não resolvia os nossos problemas, mas nos instigava a resolvê-los sozinhos", revelou Meloni.

A premiê confidenciou que ter virado mãe deu mais estabilidade para sua vida, além de se tornar mais "pragmática, concreta e atenta às coisas que realmente fazem sentido".

"A maternidade traz à tona todas as suas fragilidades, mas também as corrige. A solidariedade entre as mães é uma coisa completamente diferente. As mães são solidárias umas com as outras como veteranas na frente, sendo pessoas que lutaram juntas e no final têm outra dimensão de solidariedade", acrescentou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.