Suíça vence Eurovision com 'The Code', de Nemo

O suíço, que estava usando um casaco rosa com vermelho e um vestido rosa acetinado, recebeu 591 pontos, enquanto o adversário croata somou 547.

A Suíça não vencia o Eurovision desde 1988, quando Céline Dion representou a nação no torneio. Essa foi a terceira conquista do país.

A Itália foi representada por Angelina Mango, que se apresentou com a música "La Noia", mas fechou a competição no sétimo lugar, com 268 pontos.

O evento não foi marcado apenas pelas músicas, pois um protesto contra a participação de Israel reuniu mais de cinco mil pessoas em Malmo. Edeon Golan, que foi a participante da nação, ficou em quinto, mas sua performance foi recebida com uma mistura de vaias e aplausos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.