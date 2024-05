Atriz italiana Sveva Alviti será madrinha do Festival de Veneza

VENEZA, 13 MAI (ANSA) - A atriz italiana Sveva Alviti foi anunciada como a anfitriã das noites de abertura e encerramento da 81ª edição do Festival Internacional de Cinema da Bienal de Veneza, que acontecerá entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A nova madrinha do evento cinematográfico, dirigido por Alberto Barbera, abrirá a mostra no Palco da Sala Grande, no Palazzo del Cinema al Lido, e comandará a noite final por ocasião da entrega dos prêmios oficiais, como o Leão de Ouro.

Nascida em Roma, Alviti começou a estudar teatro desde cedo com alguns dos melhores professores americanos, incluindo a famosa treinadora Susan Batson, paralelamente a uma carreira de modelo.