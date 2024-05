Ex-advogado de Trump presta depoimento em caso criminal

WASHINGTON, 13 MAI (ANSA) - Se encaminhando para as etapas finais, o processo criminal contra o ex-presidente americano Donald Trump foi marcado nesta segunda-feira (13) pelo documento de Michael Cohen, ex-advogado do magnata.

Ele teria sido o responsável por, em 2016, pagar US$ 130 mil para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, para que o relacionamento extraconjugal entre ela e o empresário não o prejudicasse em meio à corrida presidencial que venceu.

O depoimento, que pode continuar nos próximos dias com os questionamentos da defesa, contou com a presença do próprio Donald Trump. Ele acompanhou a oitiva de olhos fechados.