Fedez é investigado por agressões a personal trainer na Itália

De acordo com a imprensa local, duas testemunhas do espancamento de Iovino e câmeras de vigilância confirmaram a presença de Fedez no local das agressões, embora o rapper tenha desmentido essas informações em seu depoimento.

Com isso, os procuradores colocaram Fedez na lista de suspeitos do episódio e, caso seja responsabilizado pela confusão em Milão, poderá responder por briga e lesão corporal.

