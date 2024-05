Felicia Kingsley vence 1ª edição italiana dos TikTok Book Awards

TURIM, 14 MAI (ANSA) - A escritora Felicia Kingsley foi eleita como melhor autora na primeira edição italiana dos TikTok Book Awards.

Os sete vencedores, em diferentes categorias do prêmio, foram anunciados no Salão do Livro de Turim 2024, encerrado nesta segunda-feira (13).

Os demais prêmios foram concedidos a Megi Bulla na categoria Criador do ano do BookTok; "Boa Garota Nunca Mais" de Holly Jackson, como Livro do ano; "Mil Beijos de Garoto" de Tillie Cole, como "Revival" do ano; "Depois daquele verão" de Carley Fortune, como Romance do ano; "Tutto chiede salvezza", como Adaptação para série de TV ou Filme do ano; e Mondadori Editore na categoria Editora do ano.