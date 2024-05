Italiana pega perpétua por deixar bebê morrer após abandono

MILÃO, 13 MAI (ANSA) - Uma mulher de 37 anos foi condenada à prisão perpétua por um tribunal de Milão nesta segunda-feira (13) pelo homicídio de sua filha de 18 meses, que morreu após ser abandonada por ela por seis dias em julho de 2022.

Alessia Pifferi, de 37 anos, foi presa após ter deixado a filha Diana, de 1 ano e meio, sozinha dentro de casa na via Parea, em Milão, por uma semana para visitar a província de Bergamo para ver o namorado. Na ocasião, a criança foi deixada no berço apenas com uma mamadeira e uma garrafa de água e acabou falecendo.

A mulher, que disse ter deixado a filha com sua irmã, foi indiciada por homicídio pré-intencional agravado por motivos fúteis.