Líder da UE não descarta acordo com grupo político de Meloni

ROMA, 13 MAI (ANSA) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não descartou nesta segunda-feira (13) um acordo com o grupo político Reformistas e Conservadores Europeus (ECR), ao qual pertence o partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, após as eleições europeias do próximo mês.

"É mais importante do que nunca que uma ampla coalizão de partidos pró-europeus coopere quando os nossos interesses comuns estão em jogo", declarou Von der Leyen, que é a principal candidata do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, à ANSA ao ser questionada sobre o diálogo com o ECR.

A líder da Comissão Europeia enfatizou ainda que vai trabalhar, "portanto, com todos aqueles que estão claramente empenhados no Estado de direito, na União Europeia e na Ucrânia".