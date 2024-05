Lula adia visita ao Chile para acompanhar tragédia no RS

Auxiliares do chanceler Mauro Vieira chegaram a considerar viável remarcar uma nova reunião com o mandatário chileno, com quem Lula se reuniu em setembro do ano passado em Brasília.

Segundo o governo brasileiro, novas datas para a viagem do presidente ao Chile serão anunciadas "oportunamente".

O petista avalia viajar nos próximos dias para o sul do país. "O Brasil está unido pelo Rio Grande do Sul. O governo federal não mede esforços para salvar vidas e auxiliar na reconstrução do estado", afirmou Lula nas redes sociais.

Na semana passada, o Diário Oficial da União publicou uma Medida Provisória com a abertura de R$ 12,1 bilhões em crédito extraordinário para que diversos órgão federais possam enfrentar as consequências das enchentes no sul do país. (ANSA).

