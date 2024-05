Milhares celebram classificação do Bologna para Champions League

SÃO PAULO, 13 MAI (ANSA) - Milhares de torcedores do Bologna se reuniram no último domingo (12) na Piazza Maggiore, em Bolonha, para celebrar a classificação para a próxima edição da Champions League, coisa que não acontecia há 60 anos.

Os bolonheses coloriram a principal praça do município com as cores vermelha e azul, mas também agitaram bandeiras, soltaram sinalizadores e entoaram diversos cânticos, incluindo um em homenagem ao ex-treinador Sinisa Mihajlovic, falecido em 2022.

Alguns jogadores do elenco do Bologna, entre eles Lukasz Skorupski, Kacper Urbanski e Jens Odgaard, deixaram o CT do clube, onde o elenco assistiu ao jogo entre Atalanta e Roma, e foram até a praça para celebrar ao lado da torcida.