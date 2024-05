Papa recebe presidente do Equador em audiência no Vaticano

VATICANO, 13 MAI (ANSA) - O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (13), no Vaticano, o presidente do Equador, Daniel Noboa, em audiência privada na primeira etapa da viagem europeia do líder latino-americano, antes de passar na França e Espanha.

Segundo a Santa Sé, o encontro teve duração de 30 minutos e ocorreu na Sala da Biblioteca do Palácio Apostólico, onde o equatoriano foi acompanhado de sua esposa e comitiva.

Na sequência, Noboa se reuniu com os secretários de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e para Relações com Estados e Organizações Internacionais, monsenhor Paul Richard Gallagher.