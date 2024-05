Putin derruba ministro da Defesa; Lavrov desafia Ocidente

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a escolha de Belousov ocorreu pela necessidade de "inovação" dentro do Ministério da Defesa.

"Um ministério que deve estar absolutamente aberto à introdução de ideias avançadas e à criação de condições para a competitividade econômica", acrescentou.

Quanto a Shoigu, Peskov explicou que ele "continuará a tratar de questões que já conhece bem, pois além de secretário do Conselho de Segurança, será também responsável pelo Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar e vice-presidente do Comissão do Complexo Militar-Industrial.

No entanto, não há notícias no momento sobre o futuro de Patrushev, apesar de o porta-voz do Kremlin limitar-se a dizer que o ex-secretário do Conselho de Segurança será nomeado para outro cargo nos próximos dias.

Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, de 74 anos, que lidera a diplomacia russa há 20 anos, permanece no cargo.

Inclusive, em um discurso nesta segunda-feira (13), no Senado russo, o chanceler de Putin desafiou os países ocidentais em relação ao conflito na Ucrânia.