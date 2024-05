Senadora italiana sobrevivente do Holocausto denuncia ameaças

MILÃO, 13 MAI (ANSA) - Liliana Segre, senadora vitalícia da Itália e sobrevivente do Holocausto, revelou nesta segunda-feira (13) que tem sido alvo de graves ameaças ao longo de muitos anos.

"Recebo ameaças malucas, que ignorei durante anos. E me preocupo com esses inimigos em geral, que deveriam ser protegidos e cuidados. Mas eu vi tudo, como poderia ter medo de sair de casa?", destacou ela durante um evento no Memorial do Holocausto em Milão.

"Sempre digo que vivi em vão. Durante 30 anos fui às escolas contar o que tinha acontecido. E aos 94 anos me disseram 'cuidado, fique em casa'. Gosto de viver, sou ativa, tenho tantas paixões e devo ficar em casa porque alguém quer me matar? Não", acrescentou Segre.