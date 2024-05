Socialistas derrotam independentistas em eleição na Catalunha

MADRI, 13 MAI (ANSA) - Os partidos independentistas, que governam a Catalunha há uma década, foram derrotados pelos socialistas nas eleições regionais na Espanha e perderam sua maioria no Parlamento local.

O Partido Socialista (PSOE), que é do primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, conquistou 42 cadeiras, superando as 33 faturadas no último pleito. Apesar do importante triunfo, a sigla precisará ir atrás de apoios para formar uma coalizão.

O Junts pela Catalunha, partido do líder independentista, Carles Puigdemont, ficou com somente 35 cadeiras no Parlamento catalão. Ao todo, as três siglas separatistas somaram 59 assento, abaixo de 68, que é a cota da maioria absoluta.