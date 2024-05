Vaticano divulga normas para indulgências no Jubileu 2025

VATICANO, 13 MAI (ANSA) - A Penitenciária Apostólica, tribunal supremo da Igreja Católica, divulgou nesta segunda-feira (13) as "Normas sobre a concessão de Indulgência" no Jubileu de 2025.

"Todos os fiéis verdadeiramente arrependidos, excluindo qualquer apego ao pecado e movidos por um espírito de caridade, e que, no decurso do Ano Santo, purificados pelo sacramento da penitência e revigorados pela Sagrada Comunhão, rezem segundo as intenções do Sumo Pontífice, poderão obter do tesouro da Igreja pleníssima Indulgência, remissão e perdão dos seus pecados, que se pode aplicar às almas do Purgatório sob a forma de sufrágio", diz o texto.

Os fiéis poderão obter a Indulgência Jubilar concedida pelo Papa "se empreenderem uma piedosa peregrinação a qualquer lugar sagrado jubilar". Em Roma, isso inclui as quatro Basílicas Papais Maiores: São Pedro no Vaticano, Santíssimo Salvador em Laterão, Santa Maria Maior, e São Paulo fora de Muros.