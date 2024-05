Conselho da UE aprova mudanças no plano de recuperação da Itália

"Expresso a minha satisfação e a do governo pela adoção definitiva, por parte do Conselho da União Europeia, da revisão técnica do PNRR, destinada à correção de alguns elementos necessários para a plena implementação do plano. É mais um importante passo em frente e uma confirmação adicional dos resultados positivos obtidos graças à intensa e proveitosa colaboração entre o governo italiano e todas as instituições da União Europeia", afirmou em nota o ministro de Relações Europeias da Itália e do Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR), Raffaele Fitto. (ANSA).

