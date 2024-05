França inicia buscas após ataque a furgão libertar preso

'A Mosca', de 30 anos, é considerado um conhecido traficante de drogas, que a justiça só conseguiu condenar por tentativa de homicídio em Saint-Etienne-de-Rouvray, mas que está sob investigação por roubos e pela morte de um homem perto de Marselha.

Segundo o Le Parisien, que cita uma fonte da prisão onde ele estava detido, há dois dias Amra tentou serrar as grades da sua cela e foi transferido para uma área diferente da prisão por motivos disciplinares. Na penitenciária, ele foi transferido três vezes, mas nunca foi denunciado como prisioneiro perigoso.

"O ataque desta manhã, que custou a vida aos agentes da administração penitenciária, é um choque para todos nós. A nação apoia as famílias, os feridos e os seus colegas", lamentou o presidente francês, Emmanuel Macron, em uma mensagem no X.

Segundo ele, todos estão fazendo tudo o que podem "para encontrar os autores deste crime e trazer justiça em nome do povo francês". " Seremos inflexíveis", ressaltou.

Centenas de policiais foram enviados à Normandia para encontrar Amra, que está fugindo com os cúmplices que o libertaram.

De acordo com o ministro do Interior do país europeu, Gérald Darmanin, uma grande caça foi lançada. "Todos os meios estão sendo usados para encontrar esses criminosos. Sob minhas instruções, várias centenas de policiais foram mobilizados", escreveu ele no X. (ANSA).