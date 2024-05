Itália apela a Israel para cessar hostilidades na Faixa de Gaza

Fontes médicas locais, citadas pela Wafa, explicam que entre as vítimas também há várias crianças. A casa afetada é um edifício de três andares pertencente à família Karaja, especifica a agência.

Também foram relatados ataques nas últimas horas a oeste da cidade de Gaza e em Beit Lahia, no noroeste da Faixa. O campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave palestino, também foi atingido.

Até o momento, o número de mortos desde 7 de outubro na Faixa de Gaza é de pelo menos 35.091, enquanto ao menos 78.827 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde local, liderado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas. (ANSA).

