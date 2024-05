Longa ítalo-brasileiro leva cosmologia do povo Yanomami a Cannes

SÃO PAULO, 14 MAI (ANSA) - Por Nadedja Calado - O longa-metragem "A Queda do Céu", documentário em diálogo com o livro homônimo do líder indígena Davi Kopenawa e do antropólogo francês Bruce Albert, fará sua estreia mundial na prestigiosa Quinzena de Cineastas, mostra paralela ao Festival de Cannes entre os dias 15 e 25 de maio.

No filme, co-produzido entre Brasil, Itália e França, e que levou sete anos para ser concluído, os diretores Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha levam o público a um mergulho na festa "Reahu", ritual funerário que é a cerimônia mais importante dos povos indígenas Yanomami.

"É a expressão cinematográfica do arrebatamento que tivemos ao ler o livro, mas principalmente do que foi vivido em carne, osso e espírito ao longo dos últimos sete anos de relação com Davi, Watoriki [maior comunidade da Terra Indígena Yanomami] e os Yanomami. É um filme onde a câmera não olha só para os Yanomami, mas para nós não indígenas também", descreveram os diretores em entrevista à ANSA.