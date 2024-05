Nível de rio em Porto Alegre pode atingir recorde de inundação

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - O nível do rio Guaíba em Porto Alegre pode atingir nesta terça-feira (14) a marca de 5,40 metros, o que seria um novo recorde histórico em meio a pior tragédia climática que afeta o estado do Rio Grande do Sul.

O Guaíba registrou 5,17 metros na última segunda-feira (13) e hoje pode superar os 5,33 metros, registrados no dia 5 de maio, segundo a previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No entanto, a Sala de Situação da Defesa Civil informou que não descarta que o Guaíba, principal curso da água da área metropolitana de Porto Alegre, possa chegar aos 5,60 metros nos próximos dias.