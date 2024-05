Papa nomeia novo bispo para diocese em Pernambuco

Nascido no dia 28 de maio de 1977, na cidade de Bela Cruz (CE), o monsenhor é filho de José Rogério Silveira e de Maria da Conceição Araújo.

Ele se formou em Filosofia em 1998 e em Teologia, em 2002, e foi ordenado diácono em 10 de julho de 2002, na catedral de Sobral, e presbítero em 30 de novembro de 2002, na igreja matriz de Bela Cruz (CE).

Até sua nomeação como bispo, Silveira exercia as seguintes funções: vigário Judicial Adjunto do Tribunal Eclesiástico Regional e de Apelação do Ceará, em Fortaleza; vigário Episcopal da Região Sede; pároco da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e vigário geral da diocese de Sobral. (ANSA).

