Spalletti diz que jogar Euro como atual campeão é um estímulo

Spalletti acrescentou que a convocação da Azzurra está 80% concluída, mas deixou uma breve janela aberta para os últimos momentos da atual temporada.

O ex-técnico do Napoli deverá experimentar o 3-4-2-1 como esquema tático básico para usar na Eurocopa, pois vários clubes da Série A utilizam esse sistema. No geral, a lista deve estar bem definida e provavelmente com pouquíssimas surpresas.

Nas últimas semanas, Spalletti visitou o CT do Bologna e conversou por vários minutos com Thiago Motta, treinador da grande sensação da liga italiana. O rossoblù possui três jogadores que podem pintar na chamada: Riccardo Orsolini, Riccardo Calafiori e Giovanni Fabbian.

"Conversamos sobre os meninos daqui que um dia podem ir para a seleção, falamos também muito sobre futebol e ouvi bastante, pois ele é um grande treinador", afirmou Motta.

A Itália estreará na Eurocopa diante da Albânia, em Dortmund, no dia 15 de junho. A seleção treinada pelo brasileiro Sylvinho foi uma das surpresas das eliminatórias. (ANSA).