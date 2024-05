Brasileiro é preso após agredir esposa e sogra na Itália

Após a denúncia, a polícia interveio no local e encontrou as duas mulheres e as três crianças do lado de fora da casa, enquanto o homem, aparentemente em um ataque de loucura, jogava todos os móveis pela janela.

Os carabineiros de Cariati e os da unidade operacional e móvel do Departamento Territorial de Corigliano Rossano, com a coordenação do Ministério Público de Castrovillari, invadiram o apartamento no segundo andar do prédio e conteve o brasileiro.

Até o momento, não há detalhes sobre o que motivou a situação.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.