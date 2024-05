Cinque Terre cogitam implementar taxa contra turistas

No início de abril, Cinque Terre já haviam colocado em prática uma série de novas medidas para evitar aglomerações nas rotas do parque arqueológico nos dias "mais intensos" de afluência turística.

Um estudo organizado na Ligúria revelou que o conjunto de vilas recebeu ao menos quatro milhões de turistas ao longo de 2023.

A medida já foi testada por Veneza, joia turística da Itália, que recebeu a contribuição de cinco euros para viajantes adeptos do "bate e volta" entrarem no centro histórico do município.

