Governo italiano pede voto de confiança para limitar incentivo

ROMA, 15 MAI (ANSA) - O governo da Itália anunciou nesta quarta-feira (15) que pedirá uma votação de confiança para limitar o "Superbônus", um polêmico um programa de incentivos fiscais para obras que melhorem a eficiência energética de edifícios, alvo de críticas por seu custo público.

O anúncio foi feito no plenário do Senado pelo ministro das Relações com o Parlamento, Luca Ciriani.

A medida vem causando controvérsia nos últimos dias, inclusive dentro do governo da premiê Giorgia Meloni. O vice-premiê e chanceler, Antonio Tajani, por exemplo, se manifestou contra a limitação aos incentivos fiscais.