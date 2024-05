Haddad promete 'toda a ajuda necessária' para reconstruir RS

(ANSA) - BRASÍLIA, 15 MAG - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quarta-feira (15) durante visita ao Rio Grande do Sul, ao lado do presidente Lula (PT), que o governo dará toda a ajuda necessária para garantir a sobrevivência do estado devastado pelas enchentes.

"O governo dará uma resposta na abrangência necessária, tanto em relação a valores como em tempo necessário, para ajudar o estado", afirmou Haddad.

Ele e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falaram sobre o programa assinado pelo presidente que contempla um pacote de medidas da ordem de R$ 50 bilhões.