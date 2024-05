Itália registra mudanças na composição das famílias

ROMA, 15 MAI (ANSA) - O presidente do Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat), Francesco Maria Chelli, afirmou nesta quarta-feira (15) que, no país, "novas formas de constituição familiar têm se difundido progressivamente": "No período de 2022 a 2023, casais não casados, famílias reconstituídas [quando um integrante do casal tem filho de união anterior], solteiros e pais solteiros representam 39,7% do total de núcleos familiares".

As declarações foram dadas durante a apresentação do relatório anual do Istat. Segundo ele, em 2002 e 2003, essas famílias representavam 21,9%.

"Já são mais de 18 milhões e meio de indivíduos, quase um terço da população. São principalmente as crianças e jovens de até 24 anos, que cada vez mais vivem com pais não casados ou mães solteiras, que são afetados pelas transformações dos modelos familiares", explicou Chelli.