Juventus bate Atalanta e conquista Copa da Itália pela 15ª vez

Aos 29 minutos do segundo tempo, Vlahovic marcou novamente para a Juventus, mas dessa vez o gol foi anulado por um impedimento detectado pelo árbitro de vídeo.

A equipe de Bérgamo controlou a posse de bola em aproximadamente dois terços da partida e chutou 14 vezes contra o gol adversário, mas só conseguiu acertar o gol aos 48 minutos do segundo tempo, quando Mattia Perin foi obrigado a fazer a sua primeira defesa no jogo para evitar o empate.

Com o 15º título, a Juventus amplia a sua vantagem no ranking histórico da Copa da Itália. Roma e Internazionale, que aparecem na segunda posição, conquistaram a Copa em nove oportunidades.

Esse também pode ter sido o último título do técnico Massimiliano Allegri, que tem chances remotas de permanecer no comando da equipe na próxima temporada.

Somando as duas passagens pelo clube, a primeira entre 2014 e 2019 e esta entre 2021 e 2024, já são cinco títulos do Campeonato Italiano, cinco da Copa da Itália (recorde na história do torneio) e dois da Supercopa da Itália.

Allegri ainda fará mais dois jogos à frente da Vecchia Signora na reta final do Campeonato Italiano: na próxima segunda-feira, às 15h45 no horário de Brasília, contra o Bologna fora de casa e no dia 25 contra o Monza no Juventus Stadium.