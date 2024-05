Lula realiza hoje sua terceira visita ao Rio Grande do Sul

O governo prevê distribuir um voucher de R$ 5 mil às famílias atingidas pela tragédia, auxílio que deve ser instituído por meio de uma Medida Provisória.

Durante sua nova passagem pelo Rio Grande do Sul, Lula se reunirá com o governador Eduardo Leite e fará "novos anúncios com foco na recuperação do estado", informou o Palácio do Planalto.

Esta será sua terceira visita do petista ao estado por causa das enchentes, depois de ter passado por Santa Maria, em 2 de maio, e por Porto Alegre, no último dia 5. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.