Papa volta a pedir orações para quem sofre com guerras

VATICANO, 15 MAI (ANSA) - O papa Francisco voltou a pedir orações "por todos os povos que sofrem com a guerra", no final da audiência geral no Vaticano, nesta quarta-feira (15).

"Rezemos pela paz. Não esqueçamos a atormentada Ucrânia. Não esqueçamos a Palestina, Israel e Myanmar. Rezemos pela paz, rezemos por todos os povos que sofrem com a guerra", declarou o Pontífice, em meio aos aplausos dos fiéis.

Francisco apelou para que "todos juntos, com grande coração", rezem "pela paz definitiva" e por um mundo "sem guerras", porque "a guerra é sempre uma derrota, sempre".