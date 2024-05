São Paulo recebe 1ª edição da Settimana del Vino Italiano

O evento ainda conta com apoios institucionais de: Accademia Italiana della Cucina, Istituto Italiano di Cultura San Paolo, ENIT (Agência Nacional Italiana de Turismo) e Câmara de Comércio Italiana de São Paulo - ITALCAM.

Para aproveitar a Settimana del Vino Italiano basta visitar um restaurante participante entre 20 e 26 de maio (reservas prévias são recomendadas) e escolher entre as sugestões de rótulos da região que o estabelecimento representa, disponíveis em taça ou garrafa.

Os estabelecimentos também vão oferecer indicações de harmonização para os seus respectivos vinhos, entre pratos compatíveis do próprio menu e opções exclusivas, incluindo receitas da mesma região dos vinhos.

"Beber uma taça de vinho é como fazer uma pequena viagem no Bel Paese, conhecer sua história e apreciar as raízes das culturas regionais italianas. Trata-se de um produto típico da nossa tradição", disse Domenico Fornara, cônsul geral da Itália em São Paulo.

Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina e curador do evento, lembra que todas as vinte regiões da Itália produzem vinho: "E elas criam rótulos com a mesma qualidade e variedade que caracterizam a culinária do país".

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.settimanadelvino.com. (ANSA).