'Vida humana deve ser protegida até morte natural', defende Papa

Por fim, ele saudou os idealizadores da Fundação polonesa "Sim à Vida", que leva o nome da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria".

Esta não é a primeira vez que o líder da Igreja Católica defende a proteção da vida. Em janeiro, ao criticar a prática da barriga de aluguel, Jorge Bergoglio afirmou que a "via da paz exige o respeito à vida, a cada vida humana, começando pela do nascituro no ventre da mãe". (ANSA).

