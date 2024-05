Allegri vive montanha-russa de emoções após título da Juventus

Os momentos de fúria de Allegri renderam uma suspensão de dois jogos e uma multa de 5 mil euros (R$ 27,8 mil), confirmadas hoje (16) pelas autoridades esportivas do país.

A noite do técnico estava apenas começando, já que logo depois da explosão com os árbitros, ele rejeitou ser cumprimentado pelos dirigentes Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino. Além disso, Allegri nem ficou próximo dos dois após o apito final da decisão.

Em mais um ato que chamou atenção em Roma, Allegri se enfureceu com o editor-chefe do Tuttosport, Guido Vaciago, e até teria ameaçado e insultado o jornalista do periódico piemontês.

Fontes afirmaram que o treinador empurrou o profissional e colocou o dedo debaixo do nariz.

Allegri, através de um comunicado divulgado à ANSA pelo seu advogado, Paolo Rodella, afirmou que o incidente com Vaciago teria sido "uma acalorada briga verbal em razão da excitação do momento, durante a qual ambos se insultaram em voz alta". A nota ainda especifica que não houve nenhum tipo de ameaça ou empurrão.

A conquista da Copa da Itália, que foi um misto de alegria e fúria para Allegri, poderá ser o último ato do toscano como técnico da Juventus, pois a relação do profissional com o clube deverá ficar insustentável depois dos acontecimentos em Turim.