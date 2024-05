Após perder na estreia, Itália vence Alemanha na Liga das Nações

No entanto, as comandadas de Velasco retomaram a concentração e conseguiram fechar o confronto com muita força.

A próxima adversária da Itália será a Bulgária. O duelo ocorrerá amanhã (17) e terá início a partir das 14h (de Brasília). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.