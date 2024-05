Ativistas climáticos pintam de laranja lojas de luxo em Roma

ROMA, 16 MAI (ANSA) - Ativistas ambientais pintaram diversas fachadas de lojas de luxo no centro de Roma, em um novo protesto na capital da Itália, nesta quinta-feira (16).

O ato foi deflagrado por membros do grupo Última Geração, que ganhou notoriedade nos últimos meses por manifestações diante de obras de arte e monumentos por todo o país.

O protesto ocorreu por volta das 11h (horário local), na via Condotti, na região central da cidade, por ativistas que aderiram à campanha do Fundo de Reparação do Última Geração.