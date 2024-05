BCE errou em ação contra Berlusconi, diz advogado-geral

ROMA, 16 MAI (ANSA) - O advogado-geral do Banco Central Europeu (BCE), o espanhol Manuel Campos Sánchez-Bordona, deu um parecer favorável a um recurso dos familiares do ex-premiê italiano Silvio Berlusconi contra a decisão que impediu a incorporação do banco Mediolanum pela holding Fininvest.

Para ele, a decisão do BCE que impediu a ação não deveria ter sido tomada, uma vez que a participação da Fininvest na Mediolanum era anterior à entrada em vigor das regras europeias.

O bloqueio foi feito em 2016 a pedido do Banco Central da Itália, que destacava a "perda de honorabilidade" do político após uma condenação por crimes fiscais em 2013.