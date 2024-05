Ferrari disputará GP em Ímola com novidades no SF-24

As novidades, de acordo com as intenções dos ferraristas, deverão melhorar o desempenho dos monopostos. As alterações promovidas possuem o objetivo de aumentar os pontos de carga e a eficiência da aerodinâmica dos carros, trazendo um ganho estimado de aproximadamente três décimos de segundo por volta.

Apesar dos rumores sobre a possível chegada do engenheiro Adrian Newey, da Red Bull, a Ferrari reforçará sua equipe com as chegadas de Loic Serra e Jerome d'Ambrosio, ambos da Mercedes, a partir de outubro.

Serra assumirá a chefia do departamento de engenharia de desempenho de chassis, enquanto D'Ambrosio ocupará a função de vice-diretor da escuderia.

"Depois de muitas corridas fora de casa, iniciaremos a temporada europeia e vamos fazer isso em Ímola, o autódromo mais próximo da nossa sede, que também leva o nome do nosso fundador.

Será um fim de semana muito intenso, pois teremos que avaliar cuidadosamente todas as novidades", disse o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur. (ANSA).