Gasly usará capacete em homenagem a Ayrton Senna em Ímola

ÍMOLA, 16 MAI (ANSA) - O francês Pierre Gasly, vencedor da edição de 2020 do Grande Prêmio de Monza de Fórmula 1 e piloto da Alpine, vai correr em Ímola com um capacete dedicado ao brasileiro Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos no início do mês.

O ex-piloto brasileiro, que faleceu durante uma prova no mesmo circuito onde acontecerá o GP da Emilia-Romagna, é admirado por Gasly desde criança, embora tenha nascido dois anos depois de Senna morrer.

"Desde criança sempre o admirei. Eu cresci ouvindo muito sobre Alain Prost, mas admirava o estilo de corrida de Senna, a pessoa que ele era, seus valores e a forma que se relacionava com a comunidade. Ele foi um dos maiores campeões do nosso esporte, acho importante homenageá-lo", afirmou.